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شدّد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، على أنّ "كما أنّ أحدًا على هذه الأرض لن يتمكّن من إيقاف مسيرتنا، لن نهدأ قبل أن تُنفذ طريق القديسين بأكملها".
ولفت في كلمة دوّنها في دير مار شربل في عنايا، ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "أجزاءً أجزاءً ستُكتمل، بإرادة من الله، وبشفاعة مار شربل، لتكون أهمّ مشروع سياحة دينية بلبنان... ليبقى لبنان مزارًا ومقصدًا لكلّ العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: لن نهدأ قبل أن تنفذ طريق القديسين بأكملها لتكون أهم مشروع سياحة دينية بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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