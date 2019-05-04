باسيل: لن نهدأ قبل أن تنفذ طريق القديسين بأكملها لتكون أهم مشروع سياحة دينية بلبنان

شدّد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، على أنّ "كما أنّ أحدًا على هذه الأرض لن يتمكّن من إيقاف مسيرتنا، لن نهدأ قبل أن تُنفذ ​طريق القديسين​ بأكملها".

ولفت في كلمة دوّنها في دير ​مار شربل​ في ​عنايا​، ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "أجزاءً أجزاءً ستُكتمل، بإرادة من الله، وبشفاعة مار شربل، لتكون أهمّ مشروع سياحة دينية ب​لبنان​... ليبقى لبنان مزارًا ومقصدًا لكلّ العالم".