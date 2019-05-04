مجلس القضاء الأعلى ينفي الدعوة إلى توقف القضاة عن العمل

أوضح ​مجلس القضاء الأعلى​ في بيان أن "ما تم تداوله من دعوة إلى توقف ​القضاة​ عن العمل لم يصدر عن مجلس القضاء الأعلى، وأن المجلس يدعو القضاة إلى متابعة عملهم كالمعتاد وعدم التوقف عن العمل".

ولفت إلى أن "المجلس لم ولن يتوان عن عقد اللقاءات واتخاذ المواقف المناسبة لمنع المس بحقوق أفراد السلطة القضائية وضماناتهم، وهو المؤتمن عليها، وهي جاءت نتيجة معاناة ونضالات على مدى السنوات السابقة، ويؤكد حرصه على التعاون مع سائر السلطات، بما يحفظ ضمانات القضاة وكراماتهم ويثبت استقلاليتهم".