وديع الخازن: إعلان إضراب موظفي المصرف المركزي بحاجة إلى معالجة عاجلة

شدّد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على أنّ إعلان إضراب موظفي المصرف المركزي بحاجة إلى معالجة عاجلة، وقال في تصريح له: "إضراب موظفي المصرف المركزي بحاجة إلى معالجة عاجلة بعد الترويج لأخبار حول إمكانية تدخل وزارة المال في إستقلالية هذا القطاع الحيوي، ما دام الأمر يفصل دولياً سلطات المصارف المركزية ومالية أية دولة".
واعتبر انه "لا يجوز إقحام هذا القطاع في النقاش الدائر حول الموازنة لأنه يتعارض مع واقع الخصوصية المستقلة التي يتمتع بها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، والتي ظلت منيعة في أحرج الأوقات. إذ ماذا يبقى إذا إهتزت الثقة الخارجية بالمصارف وإنعكست تعطيلاً على الإستقرار المصرفي الذي هو آخر قلاع الأمن الإجتماعي ، وحتى لا يضيف شظايا على أوضاعنا العامة".
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