وديع الخازن: إعلان إضراب موظفي المصرف المركزي بحاجة إلى معالجة عاجلة

شدّد رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ على أنّ إعلان إضراب موظفي ​المصرف المركزي​ بحاجة إلى معالجة عاجلة، وقال في تصريح له: "إضراب موظفي المصرف المركزي بحاجة إلى معالجة عاجلة بعد الترويج لأخبار حول إمكانية تدخل ​وزارة المال​ في إستقلالية هذا القطاع الحيوي، ما دام الأمر يفصل دولياً سلطات المصارف المركزية ومالية أية دولة".

واعتبر انه "لا يجوز إقحام هذا القطاع في النقاش الدائر حول ​الموازنة​ لأنه يتعارض مع واقع الخصوصية المستقلة التي يتمتع بها حاكم المصرف المركزي ​رياض سلامة​، والتي ظلت منيعة في أحرج الأوقات. إذ ماذا يبقى إذا إهتزت الثقة الخارجية بالمصارف وإنعكست تعطيلاً على الإستقرار المصرفي الذي هو آخر قلاع ​الأمن​ الإجتماعي ، وحتى لا يضيف شظايا على أوضاعنا العامة".