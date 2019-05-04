لاريجاني: إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم وفقا للاتفاق النووي والقوانين

لفت رئيس مجلس النواب ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، لدى استقباله جمعًا من منتسبي وزارة التربية والتعليم بمناسبة يوم المعلم، إلى أنّ "خلال الأيام الأخيرة، أعلن الأميركيون أنّ إيران لا يحقّ لها إنتاج الماء الثقيل، في حين انّنا وبناء على ​الاتفاق النووي​ والقوانين لم نرتكب أي مخالفة".

وتوجّه إلى الأميركيين بالقول: "إن لم ترغبوا بالشراء، فنحن نواصل عملنا"، مركّزًا على أنّهم "قالوا شيئا مشابها بشأن التخصيب. هذا في حين انّنا نواصل التخصيب بناءً على الاتفاق النووي والقوانين، ونبيعه ونستورد بدلًا منه بعض المواد من الخارج. فإن شئتم اشتروا، وإن لم تشاؤوا لا تشتروا، لذلك فإنّ إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم".