"سانا": وحدات الجيش السوري دمرت آليات وأوكارا للإرهابيين بريفي حماة وإدلب

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "وحدات من ​الجيش السوري​ دمّرت بضربات مدفعية وصاروخية، أوكارًا لـ"إرهابيي ​جبهة النصرة​" على أطراف بلدة كفرنبودة نحو 50 كم شمال غرب مدينة حماة، وفي قرية العميقة إلى الشمال الغربي من البلدة قرب الحدود الإدارية ل​ريف إدلب​ الجنوبي الغربي".

ولفتت إلى أنّ "وحدات من الجيش دمّرت أمس آليات ومنصات لإطلاق القذائف، وقضت على عدد من "الإرهابيين" في رمايات مركّزة على تجمّعات وتحصينات لهم في باب الطاقة والسرمانية في ​ريف حماة​ الشمالي الغربي".

وفي الريف الجنوبي لإدلب، بيّنت أنّ "وحدات من الجيش دمّرت بضربات مركّزة ومكثّفة عتادًا وآليات لتنظيم "جبهة النصرة"، وأوقعت عددًا من أفراده قتلى ومصابين في قرى حاس وسفوهن واحسم والجانودية؛ وذلك ردًّا على اعتداءاته المتكرّرة على المناطق الآمنة والنقاط العسكرية في ريف حماة الشمالي".