مقتل تسعة أشخاص في بنغلادش اثر مرور الإعصار "فاني"

قُتل تسعة أشخاص بعد أن ضرب الإعصار "فاني" الّذي تراجعت قوّته إلى حدّ كبير، ​بنغلادش​، وذلك بعد أن اجتاح شمال شرق الهند حيث تجاوزت سرعة الرياح 200 كم في الساعة، ما أدّى إلى هطول ​أمطار​ غزيرة وتدمير منازل.

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، عن مسؤول في وزارة الحالات الطارئة، إشارته إلى أنّ "أكثر من 1,6 مليون شخص قصدوا الملاجئ. بالإضافة إلى ذلك، غمرت المياه 36 قرية ساحلية بعد تحطّم ​السدود​". وأكّد "تدمير نحو ألفي منزل على الأقل".

وكان المتحدث باسم إدارة الكوارث في بنغلادش محمد جوهر، قد أكّد في وقت سابق نقل 400 ألف شخص من القرى الساحلية إلى الملاجئ.