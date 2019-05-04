مقتل تسعة أشخاص في بنغلادش اثر مرور الإعصار "فاني"

قُتل تسعة أشخاص بعد أن ضرب الإعصار "فاني" الّذي تراجعت قوّته إلى حدّ كبير، بنغلادش، وذلك بعد أن اجتاح شمال شرق الهند حيث تجاوزت سرعة الرياح 200 كم في الساعة، ما أدّى إلى هطول أمطار غزيرة وتدمير منازل.
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، عن مسؤول في وزارة الحالات الطارئة، إشارته إلى أنّ "أكثر من 1,6 مليون شخص قصدوا الملاجئ. بالإضافة إلى ذلك، غمرت المياه 36 قرية ساحلية بعد تحطّم السدود". وأكّد "تدمير نحو ألفي منزل على الأقل".
وكان المتحدث باسم إدارة الكوارث في بنغلادش محمد جوهر، قد أكّد في وقت سابق نقل 400 ألف شخص من القرى الساحلية إلى الملاجئ.
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