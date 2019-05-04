ركّز الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، على أنّ "​الانتخابات البلدية​ في ​اسطنبول​ شهدت خلافًا كبيرًا، وعلينا أن نعود إلى إلى الشعب"، مبيّنًا أنّ "مواطنينا يطالبون بإعادة الانتخابات".

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كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: الانتخابات البلدية باسطنبول شهدت خلافا كبيرا و علينا أن نعود للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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