صفارات الإنذار تدوي مجددا في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة

أفادت قناة "العربية" بأن صفارات الإنذار دوت مجددا في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.
وكانت عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة صباح السبت باتجاه إسرائيل التي ردت بغارات وقصف مدفعي، فأوقعت قتيلاً فلسطينياً وعدداً من الجرحى، بحسب ما أفاد مسؤولون، في خرق جديد للتهدئة الهشّة بين الجانبين.
وقأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قذيفة أصابت بأضرار منزلاً قرب مدينة عسقلان القريبة من الحدود مع غزة، لكنها لم توقع إصابات.
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