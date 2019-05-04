مولاي رشيد يمثل الملك في جنازة دوق “لكسمبورغ”

مثل الأمير مولاي رشيد شقيقه الملك محمد السادس في مراسيم تشييع جثمان الدوق الأكبر جان، دوق لوكسمبورغ، التي جرت، اليوم السبت، بكاتدرائية نوتردام.

وقبل بدء قداس الجنازة، أقيمت، بقصر الدوق الأكبر، مراسيم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الدوق الأكبر جان، دوق لوكسمبورغ، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 23 أبريل الماضي عن سن يناهز ال 98.

وشارك مولاي رشيد، في موكب رسمي، نحو كاتدرائية نوتردام، إلى جانب كل من الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا (إسبانيا)، والأميرة بياتريكس (هولاندا)، والأميرة آن (المملكة المتحدة) والملكة آن ماري (اليونان).

كما حضر مراسيم الجنازة كل من ملوك الدانمارك، والسويد، والنرويج، وبلجيكا، وأمراء موناكو وليشتنشتاين وعدد من أعضاء العائلات الملكية والأميرية.

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وكان الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الدوق الأكبر هنري، دوق لوكسمبورغ، وذلك على إثر وفاة والده الدوق الأكبر جان، دوق لوكسمبورغ.

وتربع الدوق الأكبر جان، دوق لوكسمبورغ، المزداد في 5 يناير 1921، بقصر بيرغ، على العرش في 12 نونبر 1964.

وبعد 36 سنة من الحكم، تنازل في 7 أكتوبر 2000 إلى إبنه البكر، ولي العهد الدوق الأكبر هنري.