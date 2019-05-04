البنزرتي يكشف عن أسلتحه..هذه تشكيلة الوداد بنصف نهائي الأبطال

كشف فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد الرياضي، قبل قليل، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع “الأحمر والأبيض” بماميلودي صانداونز، بملعب لوفتوس فيرسفيلد.
وأجرى البنزرتي مجموعة من التغييرات، بعد فقدانه لخدمات الثلاثي إبراهيم النقاش، والناهيري، إضافة إلى محمد أوناجم، الذي لم يسافر مع البعثة بسبب الإصابة.
وفيما يلي التشكيلة الرسمية:
رضا التكناوتي
أيوب العملود
الشيخ كومارا
عبد اللطيف نصير
صلاح الدين السعيدي
يحي جبران
أشرف داري
وليد الكرتي
إسماعيل الحداد
زهير المترجي
بديع أووك.
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