أعلنت وزارة الصحة الفليسطينية صباح اليوم السبت، عن سقوط 4 شهداء و 52 مصابا لحد الآن، جراء القصف بالصواريخ، الذي شنه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، منذ ليلة أمس الجمعة.
واستهدف الطيران المروحي الاسرائيلي، بصاروخين موقع المقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين وشهيدين من عناصر المقاومة، وإصابة آخرين بعد إصابتهم بشظايا الصواريخ الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة التعليم أنه نظراً للقصف المستمر على قطاع غزة، سيتم تعطيل الدوام المدرسي في جميع مدارس قطاع غزة اليوم السبت، تحسبًا لأي طارئ وحفاظاً على سلامة أبنائنا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعطيل الدراسة في غزة..وزارة الصحة الفلسطينية: سقوط 4 شهداء و52 مصابا جراء عدوان الاحتلال على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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