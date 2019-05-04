بالفيديو..هكذا حفز أنصار الوداد اللاعبين من بريتوريا قبل نصف نهائي الأبطال

حرص العشرات من عشاق الوداد الرياضي الذين تنقلوا إلى بريتوريا، إلى الحضور لمقر إقامة بعثة النادي، لتحفيز اللاعبين ساعات قليلة قبل انطلاق مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صانداونز، وهي المواجهة التي يستضيفها ملعب “لوفتوس فيرسفيلد”.

متسلحين بالشعارات والأهازيج والشهب النارية، حل أنصار الوداد الرياضي بالفندق الذي استقبل رفاق صلاح الدين السعيدي منذ 3 أيام، لتشجعيهم لتحقيق نتيجة التأهل أمام خصم عنيد، كان اخر تتويج له بالتشامبيونز ليغ الإفريقية قبل 3 سنوات تقريباً.

يشار إلى أن مباراة ماميلودي صانداونز والوداد ستنطلق بداية من الساعة الثانية زوالا، بالتوقيت المغربي، وستسجل غياب 3 عناصر أساسية عن الوداد، ويتعلق الأمر بكل من العميد إبراهيم النقاش الذي حرص على مرافقة البعثة رغم عدم مشاركته، ومحمد الناهيري، ثم أوناجم الذي يعاني من الإصابة، وتعذر عليه السفر لجنوب إفريقيا.