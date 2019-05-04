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أدى انفجار قنينة للغاز، صباح اليوم السبت، لاحتراق إحدى المحلات التجارية بالكامل بحي سيدي مومن بالدار البيضاء.
وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما امتدت ألسنة اللهب المنبعثة من المحل الخاص بمواد التنظيف إلى الشقق الواقعة بالطابق الأول والثاني من نفس البناية.
ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا، غير أن أتت النيران على أغلب السلع والتجهيزات بالمحل المذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يأتي على محل لمواد التنظيف بالكامل ويحوله إلى رماد -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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