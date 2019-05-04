بعد نهاية تجربته بالإدارة التقنية..رونار يوجه رسالة للارغيط

وجه هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، اليوم السبت، رسالة إلى ناصر لارغيط، المدير التقني الوطني الذي أعلنت جامعة الكرة خلال الساعات الأخيرة نهاية ارتباطه بها، بعد اشتغاله لسنوات عديدة على رأس الإدارة الوطنية.

وكتب رونار في تدوينة نشرها بحساباته الرسمية: ” أريد تقديم شكري إلى ناصر لارغيط لدعمه وتعاونه منذ أن تولية مهمة تدريب المنتخب الوطني سنة 2016، لقد كان رفقة مصطفى حجي من بين الأشخاص الذين أقنعوني بتدريب الأسود”.

وشدد رونار في التدوينة ذاتها، أن رحيل لارغيط سيترك فراغاً في الإدارة التقنية الوطنية، متمنياً له التوفيق بمشواره المهني.

وقررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الجمعة، رسميا، إنهاء خدمات ناصر لاركيط، المدير التقني الوطني، بعد فشل عدد من المنتخبات الوطنية في مجموعة من المنافسات القارية، بالإضافة إلى الانتقادات الكبيرة التي تطال سياسة التكوين.

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وأصدرت الجامعة، بلاغا رسميا على موقعها الرسمي، تؤكد فيه ” إنهاء خدمات المدير التقني الوطني، ناصر لاركيط”، وذلك بعد ” الاطلاع على نتائج الخبرة والتقييم بشأن عمل الإدارة الوطنية”، والذي أنجزه مكتب دراسات أجنبي، منذ عدة أسابيع.

وجاء في البلاغ نفسه، أنه تقرر أيضا ” إعادة النظر في هيكلة الإدارة التقنية الوطنية لتواكب الأهداف المسطرة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”، و “تكوين لجنة من الخبراء التقنيين لاختيار المدير التقني الوطني الجديد ووضع الاستراتيجية الجديدة للإدارة التقنية الوطنية”.

جدير ذكره، أن عقد ناصر لاركيط مع الجامعة كان قد انتهى متم عام 2018، غير أن جامعة لقجع كانت تنتظر نتائج الخبرة التقنية، وكذا نتائج بعد المنتخبات الوطنية، من أجل إعلان هذا القرار.