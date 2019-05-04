بدل الإقامة في مدينة سلا.. عودة الملك إلى المشور

كشفت صحيفة «الأسبوع الصحافي»، في عددها الأخير، صدور ما وصفته بالقرار المهم، الذي يقضي بعودة الملك للإقامة في القصر الملكي بالمشور بمدينة الرباط، بدل الإقامة الملكية الموجودة في مدينة سلا قرب المطار.

وقالت الجريدة، التي يديرها قيدوم الصحافيين مصطفى العلوي، إن الأمر عودة إلى ما كان عليه الحال في أيام كل من الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، «وإذا كان سكن الملك في تواركة هو الأصل، فإنه يكرس رجوعا ملكيا إلى مصدر التقاليد».

يشار إلى أن القصر الموجود في مدينة سلا كان بمثابة الإقامة الخاصة بالملك عندما كان وليا للعهد في حياة والده الملك الراحل الحسن الثاني.