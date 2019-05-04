الحية: الخيارات والوسائل تكلفي لإلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، اليوم السبت، إن المقاومة الفلسطينية لديها من الخيارات والوسائل ما يكفي لإلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة.
وحمّل الحية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المماطلة في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.
وقال في تصريح إن "الشعب الفلسطيني بمقاومته لديه من الخيارات والوسائل ما يلزم الاحتلال بتلك التفاهمات".
وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية تراقب سلوك الاحتلال في تنفيذ تلك التفاهمات، "بعضها ينفذ، وأخرى يماطل الاحتلال في تنفيذها"، مبينًا أن هذا الملف هو أحد الملفات التي يتم بحثها مع المصريين.
وأكدّ الحية "أنه لا مناص لدى الاحتلال سوى تنفيذ هذه التفاهمات والالتزام بها".
يشار في هذا السياق إلى أن وفدا من قيادتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" يزور مصر لمناقشة ملفات مختلفة أهمها ملف كسر الحصار عن غزة.
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