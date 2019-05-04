بايرن ميونخ يسعى لخطف هدف يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع أحد أهداف فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، نقلًا عن تقارير إيطالية، اليوم السبت، فإن بايرن مهتم بالتعاقد مع فيديريكو كييزا، مهاجم فيورنتينا.

وأشارت الشبكة إلى تقدم النادي البافاري، بعرض يبلغ 70 مليون يورو، للتوقيع مع صاحب الـ21 عامًا.

وبذلك، دخل العملاق الألماني في سباق مع يوفنتوس، على ضم المهاجم الشاب، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة من قبل، برغبة "السيدة العجوز" في الحصول على خدماته.

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ويسعى بايرن لتعزيز قوته الهجومية، في الميركاتو الصيفي، لا سيما مع رحيل الثنائي، آريين روبن وفرانك ريبيري، فور نهاية الموسم الحالي.

وبدأ حامل لقب البوندسليغا، مساعيه نحو ضم أكثر من لاعب، آخرهم آنتي ريبيتش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وعاش بايرن موسمًا صعبًا، حيث خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد ليفربول، وما زال يكافح من أجل لقب الدوري المحلي.