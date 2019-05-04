مورينيو يضغط لتدريب باريس سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يهدف لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من الموسم القادم، إذ يريد خوض تجربة تدريبية جديدة في بطولة لم يسبق له التدريب فيها.

ووجه مدرب باريس سان جيرمان، الألماني توماس توخيل، في الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة إلى بعض لاعبي الفريق، ويبدو أن إدارة الفريق تتجه إلى التخلص من توخيل في الأيام القليلة المقبلة، وتعويضه بمدرب مشهور جدا في عالم الساحرة المستديرة.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مورينيو بدأ الضغط من أجل تولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن المدرب البرتغالي أجرى عدة اتصالات هاتفية وألمح إلى أنه متاح لتدريب فريق العاصمة الفرنسية.

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وأضاف نفس المصدر أن جوزيه مورينيو، استعمل شبكة اتصالاته الواسعة بهدف بعث رسالة واضحة إلى إدارة باريس سان جيرمان، بأنه المدرب القادر على تحقيق حلم النادي بالتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان جوزيه مورينيو، قد أقيل قبل شهور من تدريب مانشستر يونايتد، وذلك بسبب سوء نتائج "الشياطين الحمر"، ودخول المدرب البرتغالي في خلاف علني مع أكثر من لاعب في الفريق.

يُشار إلى أن عدة تقارير صحفية، تشير إلى رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في الاستفادة من خدمات جوزيه مورينيو.