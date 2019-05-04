انت الان تتابع تفاصيل خبر روسيا تعرض "سو-57 " على تركيا في ظل الخلافات مع أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 02:50 مساءً - أعلنت روسيا السماح بتصدير طائرات مقاتلة من الجيل الخامس "سو -57"، وهي مستعدة لإجراء محادثات مع تركيا بخصوص ذلك.

وقال رئيس شركة روستيخ، سيرغي تشيميزوف، إن موسكو مستعدة للتعاون في بيع المقاتلات الروسية من طراز "سو-57" لتركيا عندما تنهي أنقرة مشاركتها في برنامج إنتاج "إف-35"، بحسب مقابلة له مع وكالة الأناضول.

وأضاف أن تركيا سوق جذابة للأسلحة الروسية، لافتاً إلى أن المستندات التي تسمح بتصدير "سو-57" قد تمت الموافقة عليها بالفعل.

وبيّن تشيميزوف أن "الجيل الخامس من المقاتلات الروسية يتمتع بخصائص مميزة، ما يفتح آفاق التصدير".

وأردف رئيس روستيخ أن الجانب الروسي مهتم بتطوير التعاون في مجال الدفاع الجوي على وجه الخصوص، وستدعم موسكو نية أنقرة في أن تصبح شريكة في العمل في مشروع نظام بروميثيوس "إس-500".

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و"سوخوي باك إف آي" مقاتلة روسية ثقيلة من مقاتلات الجيل الخامس، شرعت شركة سوخوي في تطويرها منذ عام 1990، لصالح القوات الجوية الروسية.

وفي الوقت نفسه تهدد الولايات المتحدة تركيا بوقف التعاون في مشروع "إف -35"، وتضغط على أنقرة بسبب عقد"إس-400".

والثلاثاء الماضي، أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّ مشروع تحالف صناعة طائرات "إف-35" لن يرى النور، ومصيره الفشل في حال استبعاد تركيا.

وقال: "تركيا لم ولن تقبل الإملاءات في مجال الصناعات الدفاعية، كما لم تقبل الإملاءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية".

وتعتزم أنقرة شراء 100 مقاتلة من الطائرات الحربية "F-35"، ضمن برنامج التصنيع الذي تُشارك فيه بمساهمة فعّالة من قبل الصناعات الدفاعية التركية، برفقة ثماني دول أخرى.