انت الان تتابع تفاصيل خبر أنباء عن وفاة معتقلة بسجون الإمارات بسبب التعذيب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 02:50 مساءً - توفيت في السجون الإماراتية، اليوم السبت، المعتقلة "علياء عبد النور محمد" بعد صراع مع المرض داخل السجن، وسط رفض السلطات الإفراج عنها.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن علياء توفيت بعد تدهور صحتها نتيجة معاناتها من مرض السرطان.

ونشر حساب "جنائز الإمارات" على موقع "تويتر" اسم المعتقلة الإماراتية ضمن الجنازات المقررة لهذا اليوم.

و"عبد النور" معتقلة من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي منذ 29 يوليو 2015، وأبقي عليها في مقر احتجاز سري تحت التعذيب وسوء المعاملة.

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وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أنها "أُدينت بتهم متعلقة بالإرهاب عام 2017، في قضية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة".

ونشرت تسريبات مسجلة في مايو الماضي لعلياء، تفيد فيها بتعرضها للتعذيب والتخويف، وحرمانها من العلاج والأدوية المناسبة.

وبناء على التسريبات التي نشرتها مراكز حقوقية دولية، اكتشف الأطباء إصابتها مجدداً بمرض السرطان الذي شفيت منه في 2008.

ورغم تدهور وضعها الصحي أبقت السلطات الإماراتية عليها في السجن في ظروف سيئة ودون علاج، وازدادت حالتها سوءاً بعد شللها بسبب المرض.