انت الان تتابع تفاصيل خبر بغداد تكشف عن إحباط مخطط كبير لـ"داعش" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 02:50 مساءً - أعلنت بغداد، السبت، إحباط مخطط لإعادة تشكيل خلايا لتنظيم "داعش" في العراق، مشيرةً إلى أن زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي" أفلت من عملياتها السرية التي تنفذها في سوريا.

وقال مدير عام استخبارات وزارة الداخلية، أبو علي البصري، في تصريح لصحيفة "الصباح" (رسمية): إن "خلية الصقور (تابعة للوزارة) أحبطت أكبر مخطط إرهابي لإعادة تشكيل خلايا جديدة لداعش في العراق، وقتلت عدداً من الفارين من سوريا".

وأضاف البصري: إن "عناصر العصابة الإرهابية هربوا مع المدعو أبو بكر البغدادي، من مناطق في سوريا خلال العمليات السرية للخلية (الاستخبارية)".

المسؤول الأمني لم يذكر المنطقة التي نفذت فيها العملية داخل الأراضي السورية، ولا توقيتها، لكنه أكد أنه سيكشف عن التفاصيل لاحقاً لوسائل الإعلام.

وأشار إلى أن الفريق التكتيكي والفني للخلية نفذ عملية في إطار خطة "تستهدف معالجة عناصر داعش الإرهابي الذين دخلوا البلاد بطرق مختلفة، بغية إعادة تنظيم صفوفهم وتنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة الأمن في محافظة نينوى".

واستطرد يقول: إن "العملية تم تنفيذها بإسناد استخبارات الفرقة الـ15 للجيش العراقي، وعمليات الحشد الشعبي في نينوى".

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والاثنين، تداولت وسائل إعلام فيديو لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في أول ظهور له منذ 2014.

مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته نحو 18 دقيقة، نشرته مؤسسة "الفرقان" التابعة للتنظيم، وهو أول مقطع مصور للبغدادي منذ آخر ظهور له أثناء إلقائه خطبة في الجامع الكبير بالموصل، شمالي العراق عام 2014.

وظهر البغدادي في الفيديو جالساً على الأرض إلى جانب 3 آخرين وجوههم مغطاة، وهو يتحدث عن المعارك التي خاضها أتباعه في سوريا والعراق وغيرهما.

ولم يتضح زمن تصوير الفيديو، لكنه يبدو حديثاً، حيث أشار إلى المعارك التي جرت في الباغوز مؤخراً، آخر معقل للتنظيم شرقي سوريا، قائلاً إنها "انتهت".

البغدادي، في المقطع المصور، أشاد بالعمليات التي نفذها أتباع التنظيم في "8 دول" وبلغ عددها 92، ووصفها بأنها جاءت "ثأراً لإخوانهم في الشام"، على حد وصفه.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 23 مارس الماضي، تحرير كافة الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.