إصابة 3 مدنيين في انفجار بمحافظة الموصل العراقية

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، السبت، إصابة 3 مدنيين في انفجار دراجة مفخخة شمالي مدينة الموصل.



وقال المصدر، طبقا لوسائل إعلام عراقية، إن الدراجة كانت متوقفة على جانب الطريق في منطقة المجموعة الثقافية شمالي الموصل، انفجرت وأسفرت عن إصابة 3 مدنيين بجروح مختلفة.

وشهدت المدينة القديمة وسط الموصل معارك ضارية بين مسلحي داعش والقوات الأمنية العراقية صيف ٢٠١٧ فقد كانت آخر معاقل التنظيم في مركز المدينة،.

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و لم تشهد محافظة نينوى منذ انتهاء معارك تحريرها في ديسمبر/كانون الأول من عام ٢٠١٧ حتى الآن أي عمليات إعادة إعمار، أما عملية رفع الأنقاض فغالبيتها تجرى بجهود فردية وهي بطيئة جدا، لذلك ما زال الدمار والركام يمثل المشهد الرئيسي للجانب الأيمن من المدينة.

وفي محافظة البصرة جنوب العراق، أعلن مصدر أمني أن قوة أمنية تمكنت من إحباط استهداف شركة أمنية بعبوة ناسفة موضوعة قرب الشركة في منطقة الجزائر بالمحافظة.

وقال المصدر إن قوة من خبراء المتفجرات في قسم مكافحة متفجرات البصرة تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من شركة أمنية في منطقة الجزائر.

يذكر أن الوضع الأمني بمحافظة البصرة يتميز بالاستقرار، إلا أنها تشهد خروقات أمنية في بعض الأحيان .