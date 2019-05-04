انت الان تتابع ماكرون: فرنسا تقف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في باريس - "لدينا كفاح مشترك ضد الإرهاب والهمجية"، مؤكدا أن "المعركة على الإرهاب لم تنته ويجب استكمال المعركة". وأضاف خلال المؤتمر الذي بثته قناة "السومرية نيوز" العراقية، "أن فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب وتدريب قواته، وستدعم العراق سياسيا وماليا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأعرب ماكرون عن رغبة بلاده في أن "يترأس العراق إلى جانبنا الخريف المقبل المؤتمر الدولي حول دعم ضحايا العنف الديني والعرقي في الشرق الأوسط".وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد خلال المؤتمر ذاته، أنه ما زال هناك خلايا نائمة لتنظيم "داعش"، لافتا إلى أهمية الدور الفرنسي في محاربة الإرهاب وإعادة إعمار البلاد.وكانت
وأعرب ماكرون عن رغبة بلاده في أن "يترأس العراق إلى جانبنا الخريف المقبل المؤتمر الدولي حول دعم ضحايا العنف الديني والعرقي في الشرق الأوسط".
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد خلال المؤتمر ذاته، أنه ما زال هناك خلايا نائمة لتنظيم "داعش"، لافتا إلى أهمية الدور الفرنسي في محاربة الإرهاب وإعادة إعمار البلاد.
وكانت الشرطة الفرنسية، قد أطلقت السبت الماضي، الغاز المسيل للدموع لإجبار محتجين في مدينة ستراسبورج شرق البلاد على التقهقر لدى تقدمهم نحو مقر البرلمان الأوروبي في الأسبوع الخامس والعشرين على التوالي من الاحتجاجات التي تشهد فرنسا ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب "رويترز".
اقرأ أيضًا:
الشرطة الفرنسية تطلق الغاز لتفريق السترات الصفراء
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: فرنسا تقف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.