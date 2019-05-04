انت الان تتابع هيئة قضائية في تركيا تُدين انتهاك حقوق الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت أعلى هيئة قضائية في تركيا أن السلطات التركية انتهكت الحقوق الإنسانية لصحفيين ينتقدان الرئيس رجب أردوغان بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 2016. وقالت المحكمة الدستورية في تقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول، إن الحق في حرية التعبير والسلامة الشخصية للصحفيين قدري جورسيل وموراك أكسوي، انتهكا. وأمضى غورسيل نحو عام في السجن بعد توقيفه في 2016 على أثر المحاولة الانقلابية، وقد أدين مع عدد من زملائه في "جمهورييت"، إحدى الصحف النادرة المعارضة لإردوغان التي ما زالت تصدر، (أدين) بمساعدة منظمات إرهابية في محاكمة أثارت قلقا على حرية الصحافة في تركيا.

وجورسيل ليس مسجونا حاليا، لكن خمسة آخرين من العاملين السابقين في الصحيفة بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت أعيدوا إلى السجن الأسبوع الماضي بعدما ثبتت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم، بحسب "سكاي نيوز عربية".وأوقف أكسوي أيضا بعد المحاولة الانقلابية وحكم عليه في مارس بالسجن سنتين.وستنظر المحكمة، اليوم