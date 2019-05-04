الصاروخ فالكون 9 ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أطلقت شركة سبيس إكس بنجاح الصاروخ فالكون 9 اليوم السبت 4 مايو.

والرحلة هي المهمة رقم 17 لنقل شحنة تجارية التي تنفذها الشركة ومن المقرر أن تصل إلى المحطة الفضائية الدولية في يوم الاثنين 6 مايو.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنه جرى الاستعانة في المهمة بالكبسولة دراجون التي سبق استخدامها في رحلة للفضاء وستمكث في المحطة لحوالي أربعة أسابيع قبل العودة بحمولة تزيد عن 1900 كيلوجرام.