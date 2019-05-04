مسؤول سوداني يكشف الكواليس: هكذا تمت الإطاحة بالبشير

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

قال الفريق أول جلال الدين الشيخ نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق عضو المجلس العسكري المستقيل بأنه هو من قاد الانقلاب ضد نظام عمر البشير.

وقال : سلمنا السلطة للفريق أبو عوف ورشحت له البرهان لتولي الرئاسة عقب الجدل وحالة البلبلة التي حدثت.

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وأقسم الشيخ في مقطع فيديو منسوب له أمام جمع من الحضور بانه من قاد عملية الاطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وقال أنه اقسم بالله العظيم وأعلن تحديه أمام املأ بالقول: (يتنحى الليلة بالحسنة بالرجالة يتنحى حقنا للدماء).

واضاف : عندما اصروا علي ان اكون بالمجلس الانتقالي قلت لهم سأتنحى بعد ذلك للحفاظ على السيستم العسكري.

ولكن لم يذكر الفريق جلال حجم القوات التي شاركت في السيطرة على هيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمي وكيف قابل البشير تحدي الضباط وتقبل الأمر عندما أقدموا على هذه الخطوة.

وبذا يكون جلال قد كشف جانبا مهما لما دار خلف الكواليس للانقلاب والذي كان قد نسبت قيادته لآخرين، والأيام حبلى بمفاجآت أخرى حول من شاركوا بالاطاحة بالبشير.