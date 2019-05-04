"الخليج" تكشف هدف من أظهروا "البغدادي"

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان "البغدادي الجديد!" انه بعد اختفاء لأكثر من خمس سنوات أخرج المجرم الارهابي أبوبكر البغدادي من جحره بعد أن فقد «دولته».

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "وهُزمت قواته، وتفرق شملها.. وأن يظهر مجدداً، بعد أن قيل، كثيراً حول مصيره، تارة أنه قُتِلَ، وتارة أخرى أنه أصيب، فهذا له أكثر من معنى ومقصد فهو اعترف بأنه خسر آخر معاقله في الباغوز شرقي الفرات لكنه دعا إلى الثأر..

ومضت الصحيفة" وفي هذا الظهور المريب المخطط له، أراد من يستخدمون البغدادي الإرهابي أن يقولوا للعالم إنه ما زال حياً يرزق، وأن خطره لا يزال قائماً؛ رغم اختفاء "دولته" من الوجود، وأن له دوراً جديداً لا ينحصر في سوريا والعراق؛ بل سيمتد إلى أقاصي الأرض.

و أضافت لصحيفة ان تنظيم "داعش" الارهابي انه بعد ان فقد السيطرة على الأرض، فإن الدور الوظيفي لهذا لتنظيم الإرهابي، يتبدل مع مقتضى الحال، وينتقل من الأرض التي افتقدها إلى مساحات أخرى بوسائل وأساليب جديدة، أي العبور إلى مناطق الأزمات، وممارسة العمليات النوعية وليس الكمية؛ من خلال إيقاظ الخلايا النائمة وتفعيلها، ومشاركة "الذئاب المنفردة" في عمليات مؤثرة ذات صدى.

و اضافت الصحيفة ان من أظهر الارهابي أبوبكر البغدادي في "الفيديو" ارادوا أن يؤكدوا أنه ما زال قادراً على إشغال العالم، والمضي في عمليات الإرهاب وتقويض الدول، وهو في صدد توسيع إرهابه، وأن من يظن بأنه في منأى، عليه أن يعيد حساباته