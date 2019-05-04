لافروف يجتمع غداً مع نظيره الفنزويلي

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم السبت عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الفنزويلي خورخي أرياثا في موسكو غداً الأحد،وفقا لموقع 24.
وسيأتي الاجتماع قبل محادثات مباشرة، نادراً ما تحدث، بين لافروف ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في فنلندا الأسبوع القادم وسط خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا تجاه الأزمة السياسية في فنزويلا.
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