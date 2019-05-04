الأمن الباكستاني يقضي على 3 إرهابيين قرب الحدود مع إيران

أعلنت قوات الأمن الباكستانية عن نجاحها في القضاء على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية في إطار عملية التمشيط التي تنفذها منذ أيام في المناطق القريبة من الحدود الإيرانية في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وأوضحت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم نقلًا عن مصادر أمنية أن العملية تنفذها وحدة من القوات شبه العسكرية ضد معاقل التنظيمات المسلحة المتورطة في الأعمال الإرهابية في إقليم بلوشستان.

وبيّنت أن وحدة القوات شبه العسكرية داهمت معقلًا آخرًا للمسلحين في منطقة "تُربت" القريبة من الحدود مع إيران، وقضت على ثلاثة إرهابيين وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات.

وجاء هذا التطور بعد يومين من إعلان السلطات الباكستانية عن القضاء على خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال العملية الجارية في إقليم بلوشستان.

