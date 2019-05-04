للمرة الأولى.. اعتماد 36 أكاديمي فى جامعة الملك سعود

اختتمت أكاديمية ACA والجمعية السعودية للإدارة الشريك الاستراتيجي للأكاديمية، برنامج تدريب المدربين والأكاديميين TOT-A بالعاصمة السعودية الرياض، والذي نظمته عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود لمدة خمسة أيام من 28-4 حتى 2-5-2019 م .

وتم خلال البرنامج الذي قدمه المدرب المعتمد من ACA الدكتور سعيد العمودي، تدريب 36 مشارك ومشاركة من جامعة الملك سعود وآخرين ضمن مشروع تدريب 1000 أكاديمي عربي الذي قدمته ACA للجامعات العربية.

وقال رئيس ACA الدكتور عياس العيسي، إن البرنامج تم التنسيق له مع الشريك الاستراتيجي، الجمعية السعودية للإدارة وعمادة تطوير المهارات، بجامعة الملك سعود، لتطوير مهارات الأكاديميين والراغبين في التطوير.

وأضاف "العيسي" أن المشروع جاء لتدريب 1000 أكاديمي عربي، لتحقيق نقلة تدريبية في الوطن العربي، لافتاً إلى أن المشروع يجمع بين المعرفة والعلم والمهارة والتطبيق، لتنقية وتطوير العملية التعليمية والتدريبية، إضافة إلى رفع كفاءة التدريب من خلال المخرجات التي سيحققها.



وأوضح القائمون على عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص العمادة على تقديم البرامج النوعية والمتميزة التي تعزز الجوانب المعرفية والتدريبية والتعاون مع الجهات المتميزة في التدريب والتطوير، مُضيفين أنه تم اعتماد ٣٦ خريج من هذا البرنامج بشهادات مُعتمدة من العمادة.

كما أوضح ‏رئيس الجمعية السعودية للإدارة الدكتور ‏ناصر ال تويم، والرئيس الفخري ل ACA الدولية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل كوادر ‏مُتميزة تقود التدريب والتعليم والتطوير المستمر وتعد القادة والمدربين القادرين على الاستمرار في هذا العمل والحفاظ عليه.

‏وفي ختام البرنامج قدم المتدربون العروض الختامية لمشاريع التخرج والتي بموجبها تم اعتمادهم كـمدربين معتمدين من اكاديمية ACA والجمعية السعودية للإدارة وتسليهم بطاقات العضوية وشهادات الإعتماد.