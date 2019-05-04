وذكر المرصد الوطني للأرصاد الجوية، أن الموجة الباردة سوف تؤثر على المناطق الواقعة على الروافد الوسطى والسفلى من نهر يانجتسي، وسوف تشهد المناطق الواقعة شمالي النهر انخفاضا في درجات الحرارة، حيث ستتراوح من 4 إلى 8 درجات مئوية من يوم السبت وحتى الثلاثاء.
ومن المتوقع أن تكون هذه الموجة مصحوبة برياح قوية فى هذه المناطق، وفقًا للمركز.
وسوف تشهد أجزاء في منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم ومناطق بشمال شرق البلاد، انخفاضًا فى درجات الحرارة يزيد على 10 درجات، حسب المركز.
وذكر المرصد أن الرمل والغبار سوف يصيبان أجزاء من منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم ومنطقة منجوليا الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة باردة تضرب شمال الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.