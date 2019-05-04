موجة باردة تضرب شمال الصين

توقع المرصد الوطني الصيني، اليوم السبت، أن موجة باردة سوف تجتاح مناطق بشمال البلاد خلال الأيام القادمة، ما سيؤدى إلى انخفاض في درجات الحرارة وجلب رياح قوية.

وذكر المرصد الوطني للأرصاد الجوية، أن الموجة الباردة سوف تؤثر على المناطق الواقعة على الروافد الوسطى والسفلى من نهر يانجتسي، وسوف تشهد المناطق الواقعة شمالي النهر انخفاضا في درجات الحرارة، حيث ستتراوح من 4 إلى 8 درجات مئوية من يوم السبت وحتى الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تكون هذه الموجة مصحوبة برياح قوية فى هذه المناطق، وفقًا للمركز.

وسوف تشهد أجزاء في منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم ومناطق بشمال شرق البلاد، انخفاضًا فى درجات الحرارة يزيد على 10 درجات، حسب المركز.

وذكر المرصد أن الرمل والغبار سوف يصيبان أجزاء من منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم ومنطقة منجوليا الداخلية.

