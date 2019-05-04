اخبار العالم

لافروف يجري محادثات غدًا مع نظيره الفنزويلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الروسي لافروف سوف يجري محادثات مع وزير الخارجية الفنزويلي، غدا الأحد.

يأتي هذا في أعقاب حالة الحراك الشعبي الذي تشهده فنزويلا، ما بين المطالب الرافضة لبقاء مادورو في السلطة وتأييد الزعيم المعارض جوايدو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يجري محادثات غدًا مع نظيره الفنزويلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا