لافروف يجري محادثات غدًا مع نظيره الفنزويلي

أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الروسي لافروف سوف يجري محادثات مع وزير الخارجية الفنزويلي، غدا الأحد.
يأتي هذا في أعقاب حالة الحراك الشعبي الذي تشهده فنزويلا، ما بين المطالب الرافضة لبقاء مادورو في السلطة وتأييد الزعيم المعارض جوايدو.
يأتي هذا في أعقاب حالة الحراك الشعبي الذي تشهده فنزويلا، ما بين المطالب الرافضة لبقاء مادورو في السلطة وتأييد الزعيم المعارض جوايدو.
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