البيت الأبيض: ترامب ناقش مع بوتين خطوات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

أضافت ساندرز: "لقد تحدثا عن كوريا الشمالية لفترة طويلة من الوقت على المكالمة، وأكدا على أن الالتزام والحاجة إلى نزع السلاح النووي مهمة، كما أكدا على ضرورة وأهمية تصعيد روسيا واستمرارها للمساعدة والضغط على كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي".
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