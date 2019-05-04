البيت الأبيض: ترامب ناقش مع بوتين خطوات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أهمية خطوات روسيا الرامية إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض.

أضافت ساندرز: "لقد تحدثا عن كوريا الشمالية لفترة طويلة من الوقت على المكالمة، وأكدا على أن الالتزام والحاجة إلى نزع السلاح النووي مهمة، كما أكدا على ضرورة وأهمية تصعيد روسيا واستمرارها للمساعدة والضغط على كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي".