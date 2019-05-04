دبى تدشن أول محطة عائمة للنقل البحرى

وأفادت الهيئة الإماراتية في بيان اليوم السبت، بأن المحطة الجديدة، مرتبطة بمراكب تتسع لأكثر من 25 راكبًا، ليجري تسيير رحلات بحرية كل 10 دقائق بين منطقتي دبي "فستيفال سيتي" والجداف.
وتعمل المحطة يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وتبلغ تعرفة الرحلة درهمين.
وتسهم المحطة الجديدة في تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي المتنوعة في الإمارة.
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