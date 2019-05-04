قرار عاجل من حاكم دبي بمناسبة شهر رمضان الكريم

دعاء أبوهشيمة

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمرا بالإفراج عن 587 محكوما من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات؛ وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إلى أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة؛ لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول الشهر الفضيل.

وأكد "الحميدان"، حرص بن راشد، مع قرب حلول الشهر الفضيل، على منح المشمولين بالعفو فرصة لمعاودة الانخراط في المجتمع، وممارسة حياتهم...