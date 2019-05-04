إطلاق أضخم منظمة دولية للسياحة والمنتجات "الحلال"

أسست شركة "اس آي تي آي 1" الإيرانية مع مجموعة "سارم ومارام" الهندية عبر استثمارات مشتركة بقيمة واحد مليار دولار، أضخم منظمة دولية للسياحة والمنتجات الحلال.

بهذا الخصوص أكد رئيس مجلس إدارة "إس آي تي آي 1" ​محمد شريف​ ملك زادة أن "ومع تشكيل المنظمة الدولية للسياحة الحلال سيتم تدشين أضخم منظمة للذكاء الصناعي والتجارة الإلكترونية في الشهور الثلاثة القادمة لعرض خدمات ومنتجات 22 صنفًا من المنتجات الحلال المتنوعة بقطاع انتاج المشروبات والأغذية ومواد التجميل و​الأدوية​، في ​الفنادق​ والمطاعم والمقاهي و​المستشفيات​ وأسواق مبيعات التجزئة و​المسالخ​ وشحنها لجميع السواح برًا وجوًا وبحرًا وسككيًا لمختلف البلدان".

ونوه ملك زادة إلى أن "الشركة الهندية رائدة بمجال الذكاء الصناعي والتجارة الالكترونية، وأن الشركتين ستتوليان سلة منتجات ​السياحة​ الحلال في ​العالم​".

وبين أن "المجموعة العملاقة ستوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب الإيراني وشباب البلدان الأخرى"، لافتًا إلى أن "إنشاء هذه المنظمة جاء تأثرًا بصناعة الأغذية الحلال في ​ماليزيا​، غير أن المنظمة ستنشط بجانب ذلك في 22 مجالًا آخر".