تنظيم "داعش" يتبنى الهجوم على القاعدة العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي في سبها

ذكرت وكالة "رويترز" ان تنظيم "داعش" تبنى الهجوم على ​القاعدة​ العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي في سبها.

وكانت مصادر محلية في مدينة سبها الليبية قد اعلنت إن 8 جنود قتلوا في هجوم على معسكر تابع "للجيش الوطني الليبي".

وأعلن "​الجيش الوطني​ الليبي" بقيادة خليفة حفتر عن تصديه للهجوم المسلح الذي تعرضت له المنطقة العسكرية في سبها، متهما مسلحين من "داعش" والمعارضة التشادية بالوقوف ورائه.

وذكرت مصادر محلية أن الهجوم استهدف مقر الكتيبة 160 شمال شرق المدينة، الواقع بمحاذاة مستودع سبها النفطي.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بوصول دعم وتعزيزات عسكرية من قبل قوة التمركزات الأمنية والغرفة المشتركة التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي"، وأنه تم فك الحصار عن الكتيبة التي تعرضت للهجوم.