مترو القاهرة ينفي خبر تحصيل غرامة الـ500 جنيه لمشغلي القرآن في المحطات

نفى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل ​مترو الأنفاق​ ​أحمد عبد الهادي​ ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية من إشاعات مغرضة حول فرض غرامات.

وأوضح عبد الهادي أن "ما يتعلق بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن والأدعية الدينية بصوت مرتفع، في مترو الأنفاق ومحطاته خلال ​شهر رمضان​ المبارك أو غيره، هو خبر ليس صحيحًا وهو عار تمامًا من ​الصحة​".

وأهاب عبد الهادي بوسائل الإعلام تحري الدقة في ما ينشر لعدم تشويه مترو الأنفاق، كمرفق حيوي ينقل ملايين المواطنين إلى مصالحهم يوميًا.