سميح الزين تفقد اليوم مشروع توسعة الحديقة العامة في حارة صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان رئيس بلدية ​حارة صيدا​ ​سميح الزين​ تفقد مشروع تطوير الحديقة العامة في بلدة حارة صيدا واطلع على المراحل الاولية لاعمال التوسعة والانشاء والتطوير التي تمولها مؤسسة تشزفي الايطالية بالتعاون مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ اللبنانية باشراف بلدية الحارة.

وقد رافق رئيس البلدية نائبه حسن السيد صالح واعضاء البلدية الحاج احمد الجبيلي، المهندس زهير زيدان، عماد جابر ومصطفى عيد، مختار حارة صيدا خليل كامل الزين وعدد من فعاليات البلدة.

واعلن رئيس البلدية الزين اثر الجولة: "ان مشروع تطوير وتوسعة الحديقة يسير وفق المخطط المرسوم له وتوقع الانتهاء من الاعمال اواخر تموز من العام الحالي وتحدث عن اهميته بالنسبة للبلدة لانه وفر فرص عمل لعشرات المواطنين فيها فضلا عن مساهته في استيعاب عدد اكبر من رواد الحديقة.