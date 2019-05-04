اعتصام لموظفي مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية

نفذ موظفو واداريو والجسم الطبي في ​مستشفى نبيه بري الحكومي​ الجامعي في ​النبطية​ اعتصاماً تحذيريا وتضامني مع اتحاد النقابات المستقلة وذلك "رفضاً للمساس بحقوق الموظفين والعمال في ​المستشفيات الحكومية​ ولعدم شمولهم في ​سلسلة الرتب والرواتب​ رغم صدور المراسيم التطبيقية"ز

وأشار نائب رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​حسن فقيه​، إلى انه "من المؤسف ان نسمع مداولات ب​مجلس الوزراء​ بعدم المساس ب​المصارف​ والاتجاه نحو ذوي الدخل المحدود والطبقات الشعبية بزيادة ​اسعار المحروقات​ وtva وكل ما يتداولون به مرفوض جملة وتفصيلاً ونرفض المساس بالقطاعات الحيوية بالبلد وضرب القطاعات العامة فموظفي القطاع ليسو عالة على الدولة فليعالجوا مكامن الخلل والهدر و​الفساد​ المستشري وليبتعدرا عن لقمة عيش الموظف وذوي الدخل المحدود.".