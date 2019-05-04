اعتصام لموظفي مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية

نفذ موظفو واداريو والجسم الطبي في مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية اعتصاماً تحذيريا وتضامني مع اتحاد النقابات المستقلة وذلك "رفضاً للمساس بحقوق الموظفين والعمال في المستشفيات الحكومية ولعدم شمولهم في سلسلة الرتب والرواتب رغم صدور المراسيم التطبيقية"ز
وأشار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، إلى انه "من المؤسف ان نسمع مداولات بمجلس الوزراء بعدم المساس بالمصارف والاتجاه نحو ذوي الدخل المحدود والطبقات الشعبية بزيادة اسعار المحروقات وtva وكل ما يتداولون به مرفوض جملة وتفصيلاً ونرفض المساس بالقطاعات الحيوية بالبلد وضرب القطاعات العامة فموظفي القطاع ليسو عالة على الدولة فليعالجوا مكامن الخلل والهدر والفساد المستشري وليبتعدرا عن لقمة عيش الموظف وذوي الدخل المحدود.".
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