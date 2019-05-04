الحريري التقى النائب البطريركي العام المطران حنا علوان موفدا من الراعي

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في بيت الوسط النائب البطريركي العام المطران ​حنا علوان​ موفدا من ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، يرافقه رئيس ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الاب ​عبدو أبو كسم​، وتسلم منه نعيا رسميا بوفاة النائب البطريركي العام السابق ​المطران رولان أبو جودة​. كما التقى الحريري القاضي في ​محكمة العدل الدولية​ السفير السابق ​نواف سلام​ وعرض معه اخر المستجدات.

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