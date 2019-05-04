البزري: لن يكون هنالك استقرار حقيقي في المنطقة قبل الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية

اكد الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ خلال لقائه في منزله وفد من مؤسسة كونراد آديناور الألمانية برفقة السيدة هناء ناصر المديرة الإدارية لمكتب المؤسسة في ​بيروت​ بحضور الصحافية السيدة ​كارول معلوف​ خطاب والسيد ​ماجد حمتو​، أنه لن يكون هنالك أي إستقرار حقيقي في المنطقة دون وجود حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإعطاء الفللسطينيين كامل حقوقهم.

وتم البحث بالأمورالمتعلقة بالديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحل النزاعات، والحوار بين الشعوب التي تُعنى بها المؤسسة، كما تطرق البحث الى القضايا المتعلقة بالتطرف و​العنف​ في المنطقة و​لبنان​.