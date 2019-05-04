هاشم: علينا أن نكون موحدين تجاه كل القضايا الوطنية لأننا أحوج ما نكون اليوم الى وحدة الموقف الداخلي

بدعوة من رئيس ​اتحاد بلديات العرقوب​ ورئيس ​بلدية شبعا​ ​محمد صعب​، رعت كتلة "التنمية والتحرير" ممثلة بالدكتور ​قاسم هاشم​ وضع حجر الأساس لبناء منشأة رياضية في شبعا، وذلك على قطعة أرض مساحتها تزيد عن 5000 متر قدّمتها ​البلدية​ لهذه الغاية في منطقة جنعم، وذلك بحضور النائب هاشم ومدير عام وزارة ​الشباب​ و​الرياضة​ دكتور زين خيامي وقائمقام ​حاصبيا​ أحمد كريدي وحشد من رؤساء البلديات و​المخاتير​ والفعاليات السياسية والدينية.

وطالب النائب هاشم، في كلمته، ​الحكومة​ خلال إقرار موازنتها الجديدة بإيلاء "المنطقة الحدوجية عامة والعرقوب بشكل خاص اهتمامًا خاصًا للتعويض عما لحق بها من تقصير وحرمان على مدى الحكومات المتعاقبة سيما وأن أبناء هذه المنطقة لم يبخلوا يومًا في تقديم الشهداء من أجل تحرير هذه الأرض من الكيان الاسرائيلي الغاصب ليبقى ​لبنان​ وطن العزة والحرية والسيادة".

ولفت هاشم إلى أنه "علينا أن نكون موحدين تجاه كل القضايا الوطنية لأننا أحوج ما نكون اليوم الى وحدة الموقف الداخلي والى الوحدة الوطنية الحقيقية من أجل مواجهة التحديات والأخطار التي تحيط بأمتنا ووطننا من كل حد وصوب. كما ونعيد بكل القوى السياسية وكل الرجالات والمقامات أن نرتقي معًا الى مستوى الانتماء الوطني والى مستوى الحفاظ على أرضنا كافة أرضنا في ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ وغيرها".

Advertisements

وأكد على "لبنانية المزارع"، مشيرًا إلى أن "لدينا ما يكفي من المستندات والوثائق التي تثبت هوية وملكية هذه الأرض".

بدوره اعتبر صعب أن "هذا المشروع يشكل فسحة أمل للأجيال الشابة، لذا علينا السعي دائمًا الى رفع قدرات الشباب والشابات وتلبية احتياجاتهم وتهيئة الأماكن المناسبة لهم إيمانًا منا بدور الرياضة في بناء المجتمع".

من جهته، أكّد خيامي "دعم وزارة الشباب والرياضة هذا المشروع الذي يستحقه أبناء شبعا والمنطقة الذين شكلوا على الدوام درعًا وسدًا منيعًا يحتذى في ​المقاومة​ وفي مواجهة العدو الاسرائيلي وتحرير هذه الأرض".