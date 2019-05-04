بلدية مشغرة نظمت رحلة ربيعية على قمم جبال مشغرة في عيد العمال

نظمت بلدية ​مشغرة​ ولمناسبة ​عيد العمال​، رحلة ربيعية على قمم جبال مشغرة وما فيها من مناطق جميلة ومحميات كانت البلدية قد أنشأتها، وتجمع المئات من الأهالي من الكبار والصغار في منطقة النبي نون وانطلقوا سيرا على الاقدام، باتجاه ​الميادين​ واللوساني وصاغية والملاطش ومرى، والنواطير والطورانية وعريض الهوى ونزنازة قرقش، وتفقدوا المحميات التي زرعتها البلدية.

واعتبر رئيس بلدية مشغرة جورج الدبس "انها مناسبة جميلة ليجتمع الأهالي ونعرف الأجيال الجديدة على هذه المناطق وعلى أهمية الشجرة والإعتناء بها"، واعدا بأن "هكذا أنشطة ستتكرر بإذن الله، لا سيما في بلدة كمشغرة حيث أن العيش المشترك هو أساس حياتنا هنا".

بدوره عضو البلدية زكريا قاسم وبعدما شرح مزايا مشغرة على مستوى أرضها وجبالها ومناخها قال: "25 كلم مربع من المحميات زرعت فيها البلدية أكثر من أربعة عشر ألف شجرة".

وعن أهداف النشاط، قال عضو البلدية قاسم مزاحم: "ان هذا النشاط يحيي روح التآلف بين الأهالي والتي هي أصلا موجودة، لكن هناك الكثير من أبناء البلدة المتواجدين في العاصمة، فكان هذا النشاط فرصة للتلاقي، وساعد في تعرف أبناء البلدة على بعضهم البعض أكثر لاسيما الأجيال الصاعدة، وأيضا هو نوع من التحفيز على ممارسة الرياضة".

واختتم النشاط بفطور قروي ومناقيش على الصاج، طالب بعدها الأهالي بلديتهم بالمزيد من هكذا أنشطة جميلة ومميزة.