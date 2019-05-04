نادي قضاة لبنان يؤكد الاعتكاف عن العمل حتى الاربعاء

أكد نادي قضاة ​لبنان​ انه "كان جزءا" من الحراك القضائي المُجَسّد للنبض الحقيقي للقضاة والذي قرر الاعتكاف ضد التشريعات غير الدستورية التي تطال ​القضاء​ والذي كان قد تكرر لثلاثة أعوام على التوالي وبالتالي فإن النادي مؤيد للاعتكاف التحذيري"، مشددا على استمراره لغاية نهار الاربعاء دعما لمجلس القضاء ومكتب شورى الدولة ومجلس الديوان في سبيل نيل المطالب المحقة انطلاقا من مسؤوليتهم في السهر على كرامة القضاء وصون استقلاله.

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