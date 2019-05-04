اعتصام للجنة حماية العاصي امام مكب النفايات في الفاكهة

نفذت لجنة حماية ​نهر العاصي​ إعتصاما أمام مكب ​النفايات​ التابع لبلدية ​الفاكهة​ -الجديدة، شارك فيه ​طلاب المدارس​ وبعض الأهالي.

وتحدث رئيس اللجنة نائب رئيس إتحاد بلديات ​الهرمل​ ​عباس الجوهري​ شارحا "تأثير هذه النفايات على تلوث نهر العاصي، مع العلم أنها تبعد حوالى 15 كلم عن نهر العاصي، فمكب النفايات موجود على مجرى للسيل، وعندما تتشكل هذه ​السيول​ تجرف معها النفايات وتصب على نبع العاصي، مما يسبب ​التلوث​ بالإضافة إلى تفريغ حمولة صهاريج ​الصرف الصحي​ الذي يؤثر سلبا على ​المياه​ الجوفية". وطالب الجوهري ب "الاهتمام بنهر العاصي كي لا يصبح ليطاني آخر، وهو ثروة وطنية لا يستهان بها".

وناشدت الطالبة فاطمة عواد الدولة مطالبة ب "وقف هدر اموال الدولة وصرفها بالأمكنة الصحيحة، فمرض ​السرطان​ يزداد يوما بعد يوم، كفانا هدرا وفسادا واهمالا بالمواطن".