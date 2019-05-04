اعتصام للجنة حماية العاصي امام مكب النفايات في الفاكهة

نفذت لجنة حماية نهر العاصي إعتصاما أمام مكب النفايات التابع لبلدية الفاكهة -الجديدة، شارك فيه طلاب المدارس وبعض الأهالي.
وتحدث رئيس اللجنة نائب رئيس إتحاد بلديات الهرمل عباس الجوهري شارحا "تأثير هذه النفايات على تلوث نهر العاصي، مع العلم أنها تبعد حوالى 15 كلم عن نهر العاصي، فمكب النفايات موجود على مجرى للسيل، وعندما تتشكل هذه السيول تجرف معها النفايات وتصب على نبع العاصي، مما يسبب التلوث بالإضافة إلى تفريغ حمولة صهاريج الصرف الصحي الذي يؤثر سلبا على المياه الجوفية". وطالب الجوهري ب "الاهتمام بنهر العاصي كي لا يصبح ليطاني آخر، وهو ثروة وطنية لا يستهان بها".
وناشدت الطالبة فاطمة عواد الدولة مطالبة ب "وقف هدر اموال الدولة وصرفها بالأمكنة الصحيحة، فمرض السرطان يزداد يوما بعد يوم، كفانا هدرا وفسادا واهمالا بالمواطن".
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