النشرة: دورية اسرائيلية خرقت الخط الأزرق مسافة 25 مترا

أفاد مراسل النشرة الخاص في بلدة حاصبيا بأن "دورية اسرائيلية قوامها 6 عسكريين مجهزين بأسلحة فردية خرقت الخط الأزرق في محور بركة باشائيل خراج بلدة كفرشوبا"، مشيرًا إلى أن " عناصر الدورية توغلوا مسافة 25 مترًا داخل الأراضي المحررة حيث مكثوا قرابة الساعة في تلك المحلة لينكفئوا بعدها باتجاه الأراضي المحتلة".
وأوضح المراسل أن "في هذه الأثناء اتخذات وحدات الجيش اللبناني المنتشرة هناك التدابير الأمنية اللازمة تحسبًا بأي طارئ".
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