النشرة: دورية اسرائيلية خرقت الخط الأزرق مسافة 25 مترا

أفاد مراسل النشرة الخاص في بلدة ​حاصبيا​ بأن "​دورية اسرائيلية​ قوامها 6 عسكريين مجهزين بأسلحة فردية خرقت ​الخط الأزرق​ في محور بركة باشائيل خراج ​بلدة كفرشوبا​"، مشيرًا إلى أن " عناصر الدورية توغلوا مسافة 25 مترًا داخل الأراضي المحررة حيث مكثوا قرابة الساعة في تلك المحلة لينكفئوا بعدها باتجاه الأراضي المحتلة".

وأوضح المراسل أن "في هذه الأثناء اتخذات وحدات ​الجيش اللبناني​ المنتشرة هناك التدابير الأمنية اللازمة تحسبًا بأي طارئ".