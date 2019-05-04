لاريجاني: السعودية والإمارات تفتقدان لقدرة زيادة سعر وحجم مبيعاتهما النفطية

اشار رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الى إن السعودية والإمارات تفتقدان لقدرة زيادة سعر وحجم مبيعاتهما النفطية، لافتا إلى أنه لو كان بإمكانهما ذلك لفعلتا.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن لاريجاني قوله إن "أميركا تمارس حربا نفسية، لعلمها أن عدم بيع النفط الإيراني سيضغط بدوره على قطاع النفط العالمي، لذلك تلجأ لهذه العمليات النفسية". وتابع "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتصل بولي العهد السعوي، محمد بن سلمان، بخصوص النفط، فيما من المعلوم لدينا أنكم لا تملكون إمكانية رفع سعر وحجم مبيعات النفط، حيث إن لا السعودية ولا الإمارات تمتلكان قدرة زيادة المبيعات ولو كانت لديهما هذه القدرة لفعلتا، لذلك فإنهم لن ينجحوا في هذه العمليات النفسية".
وأضاف "هذه الاساليب قد تؤتي ثمارها لبضعة أيام، ولكن ما تلبث أن تنكشف، بعد نقص المعروض النفطي، وخلال أيام وأسابيع ستنعكس الضغوطات عليهم".
كما أشار إلى أن "فنزويلا من الدول الغنية بالنفط التي بدرجة أقل تحت السيطرة الأميركية، ولذلك افتعلت الأزمة في هذا البلد. والأمر كذلك ينطبق على تاريخ إيران، إذ إن أغلب صراعات أميركا وبريطانيا كانت حول نفط إيران".
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