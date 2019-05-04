خليل: الحديث حول مشروع لتغيير بالعلاقة القانونية بين المالية والمصرف المركزي محض اختلاق

اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان كل الحديث حول مشروع لتغيير في العلاقة القانونية بين ​وزارة المال​ و​المصرف المركزي​ هو محض اختلاق ولا أساس له، وجزء من حملة ضخ المعلومات المغلوطة والمشبوهة للتشويش على إقرار ​الموازنة​.

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