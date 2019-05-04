"خلص امتحانه وكان مروح".. أتوبيس يدهس تلميذ بالابتدائي أمام مدرسته بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي: لقيّ تلميذ بالصف الثاني الابتدائي مصرعه وأُصيب زميله بجروح؛ اليوم السبت، بعد أن صدمهما أتوبيس "سيرفيس" أمام مدرستهما "محمد فريد الابتدائية جنوب مدينة المنيا"، أثناء خروجهما عقب انتهاء امتحانات نهاية العام. واستقبلت مستشفى المنيا الجامعي كلا من محمد صالح التلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة محمد فريد بمدينة المنيا "جثة هامدة"، وزميله "حازم مصطفى "مُصاب بإصابات بالغة"، بعد أن صدمهما أتوبيس أثناء تواجدهما أمام المدرسة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني. وقال محمد أبو العيون مدير إدارة المنيا التعليمية، إن الطالب المُصاب ما زال تحت الرعاية العاجلة في مستشفى المنيا الجامعي، وجرى نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى الحميات"ودهسه الأتوبيس بعد أن خلص امتحانه وكان مروح".

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